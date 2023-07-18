Комитет Думы одобрил ко II чтению увеличение букмекерами суммы отчислений на детский спорт

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие спорта. Законопроект был инициированный группой депутатов. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 июля.

Как указал в Telegram-канале глава комитета Максим Топилин, с 4 квартала 2021 года действует новый единый порядок, согласно которому организаторы азартных игр направляют на развитие спорта 1,5% отчислений от квартальной выручки. В денежном выражении это более 3 млрд. рублей в квартал (по данным на первый и второй кварталы 2022 года). От этой суммы 20% идут на развитие детско-юношеского спорта, 80% - на развитие профспорта и спорта высших достижений.

"Предполагается сменить объем перераспределений, увеличив долю детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%, а на развитие профспорта и спорта высших достижений направить 70%. Процент отчислений от организаторов азартных игр должен вырасти: к примеру, с 1 января 2024 года это будет уже 2%, что позволит увеличить отчисления на 5 млрд ежегодно", - сообщил Топилин.

Как пояснил, в свою очередь, замглавы фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко, принятыми поправками уточняется процедура строго контроля со стороны Минспорта РФ и Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). "В случае нарушений регулятор может приостанавливать перечисления средств. Главное - мы увеличиваем поддержку нашего спорта", - заключил парламентарий.