Дума приняла во II чтении проект о закупке регионами лекарств у единственного поставщика

Сейчас законом предусмотрена возможность закупки работ или услуг у единственного поставщика - подведомственного региону предприятия

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, сохраняющий за субъектами РФ право закупать лекарственные препараты и медоборудование у единственного поставщика. Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов.

Сейчас законом предусмотрена возможность закупки регионами работ или услуг у единственного поставщика - подведомственного региону предприятия. "Отдельные субъекты Российской Федерации, например, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Архангельская, Нижегородская, Калужская области и другие, пользуются этим правом, в том числе для обеспечения своих потребностей в лекарствах и медицинских изделиях через подведомственные или принадлежащие им предприятия, которых определяют единственным поставщиком. В регионах, использующих такой механизм обеспечения населения лекарственными препаратами, практически отсутствуют отсроченные рецепты, просроченные лекарственные препараты, дефицит необходимой фармацевтической продукции и расходных материалов", - говорится в пояснительной записке.

При этом возможность закупки субъектами РФ у единственного поставщика с 1 июля 2023 года отменяется согласно принятому ранее закону. В этой связи законопроект предлагает с 1 июля 2024 года предоставить государственным и муниципальным учреждениям право закупать лекарства, иммунобиологические препараты, специализированные продукты лечебного питания, медицинские изделия, средства для дезинфекции, медицинское оборудование и расходные материалы к нему, а также услуги по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования у государственного унитарного предприятия субъекта РФ либо акционерного общества, 100% процентов акций которого принадлежат субъекту РФ. Это предприятие предлагается определять решением правительства по обращению региональных властей.

На заказчиков возлагается обязанность направлять в соответствующий территориальный орган ФАС России уведомление о такой закупке, а также включать в контракт обоснование цены контракта. А на поставщиков (государственные унитарные предприятия или акционерные общества) при исполнении таких госконтрактов возлагается обязанность руководствоваться положениями закона о контрактной системе в части требований к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения контрактов и особенностей исполнения контрактов.

До 1 июля 2024 года возможность осуществлять такие закупки будет, если эта закупка предусмотрена законодательными актами соответствующего субъекта РФ. В этом случае поставщиками будут выступать государственные унитарные предприятия соответствующего субъекта РФ, на которые возлагается обязанность соблюдать требования актов правительства в части обязательной доли закупок российских товаров, использования при закупках информации из каталога товаров, работ, услуг, указания в описании объекта закупки международных непатентованных наименований лекарственных средств, требований к формированию лотов.