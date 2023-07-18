Россия и Бенин изучают сотрудничество в области развития возобновляемых источников энергии

Посол Бенина Акамби Андре Окунлолом Биау подчеркнул, что сотрудничество с Россией в сфере топливно-энергетического комплекса важно для африканской экономики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия и Бенин изучают вопросы сотрудничества в области развития возобновляемых источников энергии, а также в сфере строительства энергообъектов на территории республики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам рабочей встречи замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова с послом Республики Бенин в России Акамби Андре Окунлолом Биау.

Стороны обсудили потенциал российско-бенинского энергодиалога. Посол Республики Бенин подчеркнул, что сотрудничество с Россией в сфере топливно-энергетического комплекса важно для африканской экономики.

"Мы видим серьезные перспективы сотрудничества в части развития возобновляемых источников энергии, а также в сфере строительства энергообъектов на территории Бенина", - сказал Мочальников, слова которого приводятся в сообщении. Замминистра отметил, что Россия готова содействовать выстраиванию энергетического баланса Африки.