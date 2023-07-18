Экс-глава Nissan подтвердил, что подал иск против компании в ливанский суд

По данным Bloomberg, 18 мая в Кассационный суд Ливана от имени Карлоса Гона было направлено исковое заявление с требованием выплаты $1 млрд компенсации за ущерб, причиненный его деловой репутации

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что подал в суд в Ливане иск против компании Nissan. Об этом он сообщил во вторник в ходе пресс-конференции, организованной клубом иностранных корреспондентов Японии в режиме онлайн.

"Иск основан на многочисленных преступлениях, совершенных Nissan в Ливане. Компания Nissan должна заплатить за то, что она сделала со мной и моей семьей. Я просто хочу убедиться в том, что все преступники и заговорщики не смогут спокойно спать в своих постелях", - сказал он. При этом он не уточнил никаких деталей о поданном иске. Гон выступал по видеосвязи из Ливана.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 18 мая 2023 года в Кассационный суд Ливана от имени Гона было направлено исковое заявление с требованием выплаты $1 млрд компенсации за ущерб, причиненный его деловой репутации. Слушания по делу начнутся в сентябре. Прокуратура Ливана может попросить японскую сторону о сотрудничестве в части предоставления необходимых суду сведений, однако согласие японских партнеров не гарантировано, поскольку Ливан не выдает своих граждан.

Экс-глава автомобильного альянса, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (на тот момент более $80 млн) в статусе председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. В апреле 2019 года его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря магнат при содействии двух американцев Питера и Майка Тейлора на частном самолете нелегально вылетел из Осаки в Стамбул и оттуда в Бейрут.

Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него, заявив, что является жертвой политического преследования. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.