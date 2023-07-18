В результате этого решения операционная прибыль финской фармацевтической компании в первом полугодии 2023 года снизилась на €25 млн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее

СТОКГОЛЬМ, 18 июля. /ТАСС/. Финская фармацевтическая компания Orion Pharma прекратила деятельность в России. Об этом сообщается в распространенном финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года.

"Orion прекратил свою деятельность в России", - отмечается в документе. В результате этого решения операционная прибыль компании в первом полугодии 2023 года "снизилась на 25 млн евро по сравнению с аналогичным периодом годом ранее".

В октябре 2022 года газета "Ведомости" сообщила о планах финского производителя завершить работу своего российского офиса до конца года. В тот же день подразделение компании в РФ заявило, что "продолжает работу в штатном режиме".

Orion Pharma работала в России с 2015 года. К числу наиболее популярных на рынке РФ продуктов фармкомпании относятся препарат для лечения ревматоидного артрита "Метипред", средство от обезвоживания и диареи "Регидрон", а также "Дивигель", используемый при менопаузе.