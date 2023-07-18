18 июля, 12:55

Пользователи роботакси от "Яндекса" теперь могут совершать поездки вдвоем

Стоимость поездки не изменится и останется на уровне 100 рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пользователи такси от "Яндекса" с сегодняшнего дня могут совершать поездки на автономном автомобиле по району Ясенево вдвоем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" расширил возможности тестирования роботакси в московском Ясенево. Пользователи сервиса теперь могут совершать поездки в такси на автономном автомобиле вдвоем. Пассажиры располагаются на задних сиденьях, и поездка начнется после того, как оба пользователя пристегнутся", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что стоимость поездки не изменится и останется на уровне 100 рублей.

Тестирование роботакси в Москве "Яндекс" запустил в июне. На первом этапе в машине мог находиться только один пассажир, а сервис был открыт только для тех жителей района, которые ранее подавали соответствующую заявку. Постепенно заказ роботакси становится доступен и другим пользователям "Яндекс Go" в Ясенево. Сейчас он открыт более 10 тысячам жителей района. 

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