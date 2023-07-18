Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла на 1,3%

Стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре увеличилась на 2,08%

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже после открытия торгов во вторник выросла на 1,3%, свидетельствуют данные площадки.

По данным биржи, цены на пшеницу через день после заявления РФ о прекращении зерновой сделки выросли на 1,13%, до $6,62 за бушель (35,2 л) по сравнению с уровнем закрытия торгов в понедельник ($6,54).

Стоимость фьючерса на кукурузу с поставкой в декабре 2023 года после старта торгов выросла на 2,08%, до $5,16 за бушель.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть договоренностей так и не была выполнена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готова вернуться к договоренностям, но лишь когда касающаяся Москвы часть соглашения будет выполнена.