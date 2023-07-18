Исследование: телеком России преодолел новую волну санкций лучше, чем в 2015-2016 годах

Рост доходов отрасли в минувшем году был обеспечен, прежде всего, за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения, отмечается в статье ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Телеком-индустрия России показала лучшие результаты в преодолении последствий санкционного давления в минувшем году, чем после первой волны санкций в 2015-2016 годах. Об этом говорится в опубликованной во вторник работе "Телеком закончил стрессовый 2022 год с плюсом" Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

"По итогам 2022 г. доходы от телекоммуникационных услуг составили 1,8 трлн руб. Годовой прирост доходов (3,1%) сопоставим с уровнем 2017 г. (3,2%). Подобных результатов индустрии не удавалось достигнуть в предыдущие кризисы. Так, когда российская экономика оказалась под воздействием первой волны санкций, в 2015 и 2016 гг. доходы в телекоме практически не росли и даже сокращались. В период коронавирусных ограничений 2020 и 2021 гг. рост на телекоммуникационном рынке был в пределах 1,5-2,5%", - говорится в исследовании.

Рост доходов отрасли в минувшем году был обеспечен, прежде всего, за счет повышения тарифов на телекоммуникационные услуги для населения (+6,8%), "которое, однако, было вдвое меньше, чем рост цен в целом в экономике (13,8% по индексу потребительских цен)", отмечают авторы работы. При этом для юридических лиц тарифы за год практически не изменились (+0,3%).

Самая существенная статья доходов отрасли - услуги мобильной телефонной связи. В 2022 г. они принесли 462,6 млрд руб., что на 1,8% выше уровня предыдущего года. Прирост доходов год продемонстрировали сегменты мобильного и фиксированного интернета: 8,6% и 4,2% соответственно. Самую низкую динамику традиционно показала фиксированная телефонная связь: доходы в ней упали на 4,6%.

В феврале 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. Ограничения касаются в том числе сферы телекоммуникаций, например, поставок оборудования.