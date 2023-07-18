В ЛНР сообщили, что предприятия получат льготные займы из фонда развития промышленности

Ставка по займам составит 1-2%, сообщила глава фонда Виолетта Воробьева

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Промышленные предприятия, действующие в Луганской Народной Республике (ЛНР), получат льготные займы под 1-2% из регионального фонда развития промышленности, сообщила глава фонда Виолетта Воробьева.

"Основными направлениями деятельности фонда является предоставление финансовой поддержки промышленных предприятий в виде льготных займов под 1-2%, консультационная поддержка, а также создание условий для эффективного взаимодействия промышленников с органами госвласти в целях восстановления и развития промышленного потенциала республики. На начальном этапе именно такие задачи мы ставим перед собой", - цитирует Воробьеву пресс-служба министерства промышленности и торговли ЛНР в Telegram-канале.

По словам заместителя промышленности и торговли ЛНР Дмитрия Частникова, с появлением директора фонда в ближайшее время начнется процедура госрегистрации, утверждения необходимых документов и программ финансовой поддержки промпредприятий региона.

В понедельник пресс-служба Министерства промышленности и торговли ЛНР сообщила, что директором фонда развития промышленности ЛНР назначили Виолетту Воробьеву. До назначения на должность она исполняла обязанности начальника управления инвестиционной и промышленной политики департамента экономического развития Севастополя.

22 марта врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что правительство республики создало Фонд развития промышленности. На тот момент около 20 предприятий уже планировали подать заявку на получение займа. 10 июня министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов сообщил ТАСС, что региональный Фонд развития промышленности планирует выдать займы предприятиям республики на сумму свыше 950 млн рублей.