В Омской области заготовка кормовых трав из-за засухи составила 20-30% от плана

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Дрофы, за предыдущие три засушливых года животноводы израсходовали все запасы кормов

НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Жаркая засушливая погода, из-за которой в Омской области, одном из ведущих аграрных регионов Сибири, ввели режим ЧС, привела к снижению урожайности кормовых однолетних и многолетних трав до 20-30% от плана. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Сегодня по грубым кормам заготовлено лишь 20% из запланированных 260 тыс. тонн. Такая же проблема по многолетним травам - сенажи с них практически составляют 20-30% от той урожайности, которую мы планировали получить", - рассказал Дрофа.

По его словам, за предыдущие три засушливых года животноводы израсходовали все запасы кормов. "Переходящих остатков нет, в этом году стоит задача заготовить 1,5-годовалый запас, что дать возможность развиваться животноводству", - отметил министр. Он добавил, что прорабатывается вариант поставок кормов из Новосибирской, Тюменской и Томской областей. В конце августа, после летних покосов, правительство региона рассмотрит вопрос о предоставлении аграриям субсидий на закупку кормов.

Дрофа сказал, что для исправления ситуации аграрии дополнительно сеют однолетние травы. Если погодные условия улучшатся, это позволит заготовить необходимый объем кормов. Также Минсельхоз мониторит ситуацию в северных районах региона, которые не пострадали от засухи - туда засылаются бригады заготовщиков, которые обеспечивают кормами южные районы.

Ударила засуха и по зерновым культурам. В 11 районах региона зафиксировали гибель около 1 тыс. га посевов - эти площади переводятся под пар и кормовые культуры. При этом министр подчеркнул, что недостаток злаковых Омской области не грозит - регион обеспечивает себя зерном на 180 и более процентов.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.