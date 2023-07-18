Минфин обсуждает увеличение срока инвестирования по ИИС-III для получения налоговых льгот

Издание РБК ранее сообщило о достигнутом со всеми участниками обсуждения компромиссе по поводу начального срока действия новых индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин РФ продолжает обсуждение плавного увеличения необходимого срока инвестирования по новому типу индивидуального инвестиционного счета (ИИС-III) для получения налоговых льгот. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Да, такая конструкция по ИИС-III сейчас обсуждается", - сообщили в пресс-службе.

Ранее издание РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова сообщило о достигнутом со всеми участниками обсуждения компромиссе по поводу начального срока действия новых индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. В течение трех лет такой тип ИИС планируется пятилетним. Потом ежегодно будет происходить плавное повышение до десятилетнего срока.

В июне Минфин сообщал, что министерство подготовило и внесло в правительство проект поправок в Налоговый кодекс для нового типа индивидуального инвестиционного счета, способствующих формированию благоприятных налоговых условий для досрочных сбережений граждан.

Также в июне Минфин России внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан. Изменения вносятся в федеральный закон "О рынке ценных бумаг". Документ предусматривает, что с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-III для получения налоговых льгот. По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям.