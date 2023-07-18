Минфин 19 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года и ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 19 июля аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 года и ОФЗ-ИН выпуска 52005 с погашением 11 мая 2033 года. Облигации будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.