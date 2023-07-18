Гендиректор "Почты России" оценил восстановление обветшавших объектов в 140 млрд рублей

Михаил Волков отметил, что восстановление объектов не нужно делать одномоментно

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Восстановление объектов "Почты России", находящихся в плохом состоянии, потребует около 140 млрд рублей вложений. Такую оценку высказал гендиректор почтовой компании Михаил Волков на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

"Сделали аудит. В принципе, достаточно большое количество объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. По нашим оценкам, понадобится порядка 140 млрд рублей, чтобы их отремонтировать, модернизировать", - сказал он.

Гендиректор отметил, что восстановление объектов не нужно делать одномоментно. "Но на горизонте 10-15 лет большая часть этих объектов, если ничего не делать, просто будет утрачена", - добавил он.