18 июля, 13:08,
обновлено 18 июля, 13:14
Атака на Крымский мост

Минтранс: сложностей с пополнением запасов продуктов на сухопутном пути в Крым нет

В ведомстве добавили, что на маршруте находятся крупные города, а также работают магазины, кафе и заправки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сложности с пополнением запасов топлива и продуктов питания на сухопутном пути в Крым отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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"Инфраструктура для комфортного проезда по сухопутному маршруту для водителей и пассажиров, направляющихся в Крым и обратно, доступна на всем протяжении дороги. Сложностей с пополнением запасов топлива, продуктов и питанием нет", - говорится в сообщении министерства.

На маршруте находятся крупные города, а также работают магазины, кафе и заправки, добавили в Минтрансе.

В частности, на маршруте до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находится три АЗС, до Мелитополя - шесть АЗС. По дороге до Джанкоя вдоль Азовского моря расположены еще три заправки. 

Теги:
РоссияАтака на Крымский мост
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