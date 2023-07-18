Минтранс: сложностей с пополнением запасов продуктов на сухопутном пути в Крым нет

В ведомстве добавили, что на маршруте находятся крупные города, а также работают магазины, кафе и заправки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сложности с пополнением запасов топлива и продуктов питания на сухопутном пути в Крым отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Инфраструктура для комфортного проезда по сухопутному маршруту для водителей и пассажиров, направляющихся в Крым и обратно, доступна на всем протяжении дороги. Сложностей с пополнением запасов топлива, продуктов и питанием нет", - говорится в сообщении министерства.

На маршруте находятся крупные города, а также работают магазины, кафе и заправки, добавили в Минтрансе.

В частности, на маршруте до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находится три АЗС, до Мелитополя - шесть АЗС. По дороге до Джанкоя вдоль Азовского моря расположены еще три заправки.