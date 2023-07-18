Эксперты назвали недостаточным темп роста мощностей ветроэнергетики Германии

Представители Федеральной ассоциации ветроэнергетики ФРГ также отметили, что в случае провала планов правительства по наращиванию мощностей ветроэнергетики под ударом окажутся и "другие проекты в области устойчивого развития"

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Ветроэнергетика ФРГ растет недостаточно высокими темпами, чтобы достигнуть целевого показателя в 115 ГВт установленных мощностей к 2030 году. Такое мнение выразили во вторник эксперты Федеральной ассоциации ветроэнергетики Германии (BWE).

"Ассоциация положительно оценивает меры, принятые федеральным правительством <...>. Однако [их] недостаточно для достижения целей [правительства] по увеличению мощностей на 10 ГВт в год, начиная с 2025 года", - говорится в заявлении организации. По ее данным, в первом полугодии 2023 года в стране ввели в эксплуатацию 331 новую наземную ветроустановку, общий объем вновь введенных мощностей составил 1 565 МВт, что эквивалентно 65% от прироста за весь 2022 год. Ожидается, что к концу текущего года совокупные мощности ветроэлектростанций (ВЭС) в стране увеличатся на 2,7-3,2 ГВт.

При этом отмечается, что "сложные процедуры утверждения планов строительства" ветряных установок, а также "нехватка места для размещения ветряков" остаются главными препятствиями для развития отрасли. В этом контексте ассоциация призвала власти ФРГ на местном уровне ускорить выдачу разрешений на строительство новых ветроустановок. "Разрыв между актуальным состоянием отрасли и целями правительства велик, однако его можно сократить за счет более активной реализации принятых министерством экономики мер на местном уровне", - указали в BWE.

Представители ассоциации также отметили, что в случае провала планов правительства по наращиванию мощностей ветроэнергетики под ударом окажутся и "другие проекты в области устойчивого развития", в том числе программы по внедрению электромобилей и "зеленого водорода" в качестве экологически чистого вида топлива.

Ранее газета Bild сообщила, что план вице-канцлера, министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по увеличению выработки энергии посредством возобновляемых источников не имеет шансов на успех. Общая мощность ВЭС, построенных в ФРГ за последние 20 лет составила 56 ГВт. В то же время правительству необходимо в течение 7 лет увеличить ее на еще 59 ГВт, чтобы достичь поставленной ранее цели выработки в 115 ГВт к 2030 году.

Германия отказывается от российских энергоресурсов, это происходит на фоне роста цен на топливо в мире. К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.