В Казахстане разрешили временную регистрацию ввезенных до сентября 2022 года автомобилей

Машина также не должна состоять на криминальном учете и быть снятой с учета по месту прежней регистрации в другом государстве

АСТАНА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана разрешили на пять лет зарегистрировать автомобили, ввезенные в республику до сентября прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

Кампания легализации иностранных автомобилей началась в Казахстане 23 января и продлилась до 1 июля. Транспортное средство должно быть ввезено в республику до 1 сентября 2022 года, не состоять на криминальном учете, быть снятым с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Если автомобиль ввезен из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, то он должен пройти таможенную очистку. В общей сложности с января по июль правоохранительные органы Казахстана провели регистрацию свыше 196 тыс. иностранных автомобилей.

"С 17 июля МВД начата работа по временной регистрации сроком на пять лет автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не были легализованы по причине неснятия с учета в стране прежней регистрации или из-за имеющихся ограничений. Таким образом, гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле", - говорится в сообщении.

По истечению срока действия временного учета государственная регистрация транспортного средства прекращается автоматически. "Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства", - пояснили в министерстве.

Если автомобили будут сняты с учета в стране прежней регистрации и казахстанцы примут решение осуществить их первичную регистрацию в Казахстане, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 тыс. тенге ($448) и без взимания утилизационного платежа.