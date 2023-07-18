Совкомбанк выведет замороженные активы со своего баланса и передаст новому юрлицу

Кредитная организация планирует завершить реорганизацию к концу третьего квартала

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Совкомбанк создаст новую структуру, на которую перейдут заблокированные из-за санкций активы и обязательства перед недружественными кредиторами. Банк планирует завершить реорганизацию к концу третьего квартала 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"17 июля внеочередное общее собрание акционеров банка единогласно одобрило реорганизацию кредитной организации в форме выделения из нее общества с ограниченной ответственностью "Содействие международным расчетам", которому перейдет часть проблемных валютных активов банка, заблокированных в недружественных странах. Процесс реорганизации займет несколько месяцев и ориентировочно завершится к концу третьего квартала 2023 года", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что реорганизация в форме выделения из банка общества с ограниченной ответственностью является одной из важных мер по снижению доли проблемных валютных активов. Согласно федеральному закону кредитные организации, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены меры ограничительного характера, могут до 31 декабря 2023 года осуществлять реорганизацию в форме выделения из своего состава юрлица с передачей ему заблокированных активов и обязательств перед иностранными лицами. При этом стоимость имущества и иных активов, передаваемых юридическому лицу в результате реорганизации, не должна быть меньше стоимости обязательств юрлица перед иностранными кредиторами из недружественных стран, и стоимость такого имущества и активов определяется без учета того факта, есть ли у банка фактическая возможность распоряжаться ими в силу ограничительных мер.

"Выделение юридического лица в соответствии с новым законом 292-ФЗ позволяет передать на такое вновь образованное юрлицо обязательства перед недружественными нерезидентами и заблокированные активы на соразмерную сумму. Это позволит банку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, а также позволит снизить эффект от создания резервов в отношении заблокированных активов и будет иметь незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы", - сказал первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский.