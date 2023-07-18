В России с начала года восстановили в правах почти 20 тыс. обманутых дольщиков

Как сообщалось ранее, в 2023 году предстоит восстановить в правах 49,1 тыс. человек за счет механизмов Фонда развития территорий и еще 26,4 тыс. человек - силами регионов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около 20 тыс. дольщиков в России восстановили за шесть месяцев 2023 года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По обманутым дольщикам. Сегодня эта проблема в стране снята. 20 тыс. мы переселили дольщиков с начала года", - сказал он на встрече с сенаторами РФ в формате "Открытого диалога".

Ранее сообщалось, что в 2023 году предстоит восстановить в правах 49,1 тыс. человек за счет механизмов фонда и еще 26,4 тыс. человек - силами регионов. Фонд развития территорий планирует привлечь заемные средства, чтобы закрыть потребность в 60 млрд рублей для окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в РФ. Эти средства удастся вернуть за счет продажи имущества к 2025 году.