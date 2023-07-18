Более 10 тыс. единиц общественного транспорта поставят в регионы до конца 2023 года

В первом полугодии в регионы поставили 449 транспортных средств, из них 338 автобусов, 29 троллейбусов и 82 трамвая

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. единиц подвижного состава будет поставлено в регионы РФ в рамках программы по модернизации общественного транспорта до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках открытого диалога в Совете Федерации.

"В этом году впервые, наверное, за многие-многие годы мы планируем заменить 10 тыс. автобусов до конца года", - сказал он.

В первом полугодии в регионы поставлено 449 транспортных средств, из них 338 автобусов, 29 троллейбусов и 82 трамвая. Общий объем финансирования программы модернизации общественного транспорта составляет 608,7 млрд рублей, следует из презентации вице-премьера к докладу.

В конце 2022 года Хуснуллин сообщал, что на реализацию программы в сфере обновления общественного транспорта в регионах в 2022-2025 годах планируется выделить 105 млрд рублей из федерального бюджета. Также в 2022-2025 годах планируется обновить и модернизировать трамвайную инфраструктуру (будет поставлено 630 трамваем и построено 620 км путей).