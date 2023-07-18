Маск сообщил о начале продажи роутеров Starlink в Кении

Кения в апреле запустила первый спутник наблюдения Taifa-1

НЬЮ-ЙОРК. 18 июля. /ТАСС/. Илон Маск сообщил, что роутеры Starlink для спутникового интернета поступили в продажу в Кении.

"Starlink продается в Кении", - написал Маск в Twitter во вторник.

В апреле Кения запустила первый спутник наблюдения Taifa-1, разработанный кенийскими инженерами, при помощи ракеты-носителя Falcon 9, принадлежащей компании Маска SpaceX.

Кения входит в рейтинг самых технологически развитых стран Африки наравне с ЮАР, Египтом, Нигерией, Ганой и Танзанией. Правительства этих занимаются цифровизацией экономики. Кроме того, в Найроби находятся корпункты многих мировых СМИ.