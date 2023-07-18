Глава Росатома посетил площадку строящейся в Египте АЭС "Эд-Дабаа"

Алексей Лихачев и глава Минэнерго Египта Мухаммед Шакер открыли административное здание управления атомных электростанций по выработке электроэнергии на площадке станции

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Глава Минэнерго Египта Мухаммед Шакер и российская делегация во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым совершили во вторник совместный визит на площадку строящейся АЭС "Эд-Дабаа". Об этом сообщило Управление по атомным электростанциям Египта.

"Министр электроэнергетики и российская делегация совершили совместный визит на высоком уровне на площадку АЭС "Эд-Дабаа" в свете проводимых работ по национальному проекту, которому уделяется большое внимание со стороны руководства Египта и РФ", - говорится в опубликованном на сайте управления заявлении.

"Министр и генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии также торжественно открыли административное здание управления атомных электростанций по выработке электроэнергии на площадке "Эд-Дабаа", - сообщили в ведомстве.