Первое ядерное оборудование на строящейся в Египте АЭС установят 6 октября

Председатель Управления по атомным электростанциям Египта Амгед аль-Вакиль сообщил, что в 2023 году будет получено разрешение на строительство четвертого энергоблока и начата заливка первого бетона

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Первое ядерное оборудование будет установлено на первом энергоблоке строящейся в Египте при участии Росатома АЭС "Эд-Дабаа" 6 октября 2023 года. Об этом сообщил во вторник председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед аль-Вакиль по случаю совместного визита главы Минэнерго Мухаммеда Шакера и российской делегации во главе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым на строительную площадку.

"В этом году будет получено разрешение на строительство четвертого энергоблока и начата заливка первого бетона, что является одной из главных вех в реализации проекта, и мы также станем свидетелями установки первого ядерного оборудования на первом энергоблоке - "ловушки расплава" - 6 октября этого года", - говорится в опубликованном на сайте NPPA заявлении аль-Вакиля.

Председатель NPPA в кулуарах визита "высоко оценил отношения между Арабской Республикой Египет и Российской Федерацией, пояснив, что это исторические отношения, корни которых уходят в 50-е годы". По его словам, "двусторонние отношения достигли своего апогея и процветания во время президентства [Абдель Фаттаха] ас-Сиси, когда Россия была определена в качестве стратегического партнера для реализации проекта первой египетской атомной электростанции в Эд-Дабаа".

Как сообщает египетская сторона, в ходе визита на строительную площадку российская делегация в сопровождении главы Минэнерго Египта и председателя NPPA "оценили ход текущих работ по строительству первого, второго и третьего энергоблоков атомной станции, а также ход предварительных работ на четвертом энергоблоке в рамках подготовки к заливке [на нем] первого бетона". Кроме того, глава Росатома вместе с египетским министром приняли участие в торжественном открытии административного здания управления атомных электростанций по выработке электроэнергии на площадке "Эд-Дабаа".

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.