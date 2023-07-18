18 июля, 13:49

Прибыль "Русснефти" по РСБУ в I полугодии выросла почти в два раза

Она составила 12,92 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русснефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2023 года увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года, до 12,918 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

При этом выручка за отчетный период снизилась на 44%, до 92 млрд рублей, валовая прибыль - почти на 50%, до 17,1 млрд рублей.

Прибыль компании от продаж в первом полугодии составила 7,65 млрд рублей, что в 3,2 раза ниже, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 16,573 млрд рублей против убытка в 617,366 млн рублей за аналогичный период прошлого года.

О компании

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский и Ульяновский филиалы), а также активы в Томской области и Азербайджане. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация