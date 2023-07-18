FT: ЕС по-прежнему надеется на возобновление зерновой сделки

По данным газеты Financial Times, параллельно Брюссель работает над "укреплением и расширением" другой инициативы, которая позволяет экспортировать украинское зерно в страны Евросоюза по суше

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз по-прежнему надеется на возобновление зерновой сделки и возможность убедить Москву в необходимости этого шага. Об этом сообщила во вторник на своем сайте британская газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя сообщества.

"Мы просим Россию пересмотреть принятое решение, это наша первая реакция, - сказал он. - [У Турции и ООН] есть полная поддержка с нашей стороны, но именно они должны вести новые переговоры и работать над условиями, на которых Россия сможет вернуться к сделке".

Собеседник издания также добавил, что параллельно Брюссель работает над "укреплением и расширением" другой инициативы, которая позволяет экспортировать украинское зерно в страны ЕС по суше.