18 июля, 13:49,
обновлено 18 июля, 14:12

Хуснуллин: реструктуризация бюджетных кредитов регионов может высвободить 671 млрд рублей

По словам вице-премьера, возможность реструктуризировать бюджетные кредиты регионов и направить высвобожденные средства на создание инфраструктуры входит в комплекс мер "инфраструктурного меню"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Объем высвобожденных средств при реструктуризации бюджетных кредитов субъектов РФ может составить более 650 млрд рублей. Об этом во время открытого диалога в Совете Федерации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"671 млрд рублей - это возможность реструктурировать бюджетные кредиты для развития инфраструктуры", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что возможность реструктуризировать бюджетные кредиты регионов и направить высвобожденные средства на создание инфраструктуры входит в комплекс мер "инфраструктурного меню". "190 млрд рублей казначейских кредитов мы в этом году распределили с Минфином - это новый инструмент. 180 млрд рублей у нас - на опережающее финансирование кредиты, из которых выбрали 121 млрд рублей. 1 трлн - это инвестиционные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации с ДОМ.РФ - 150 млрд рублей", - пояснил Хуснуллин. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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