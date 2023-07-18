В Кузбассе планируют открыть мультибрендовый центр обслуживания техники из Белоруссии

По словам председателя правительства региона Ильи Середюка, под его строительство предложат на выбор несколько земельных участков

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Мультибрендовый центр обслуживания белорусской техники появится в Кузбассе, сообщил журналистам председатель правительства Кемеровской области Илья Середюк.

"Продукция Минского тракторного завода, "МАЗа", "Белкоммунмаша" используются на наших предприятиях. Эта надежная техника, она зарекомендовала себя со временем, поэтому очень важно и тут исключить ее простой в связи с выходом из строя какой-то маленькой запчасти. А сервисного центра нет, поэтому очень важно создать. Мы сегодня только договорились и наметили план наших действий", - сказал Середюк.

Он добавил, что в ближайшее время регион предложит на выбор несколько земельных участков для центра, возможно, на территории одной из четырех особых экономических зон. В центре будет оборудование для техдиагностики, склад запчастей, а также непосредственно сервис, позволяющий в короткие сроки устранить неисправность.

Министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник, который посетил Кемеровскую область, сообщил, что функционал центра будет подразумевать и продажи. "Мы видим мультибрендовый центр шире, это будем и центр продажи белорусской техники, где в едином месте потребитель может приехать и купить трактор, к нему прицеп, сеялку и так далее. Ему не придется переплачивать, это будут цены завода-изготовителя в Белоруссии, у нас такой опыт есть. Думаю, в следующем году эту задачу решим", - добавил Рогожник.

До этого, в мае, сообщалось о планах создания аналогичного ремонтно-сервисного техцентра и в Мурманской области. Тогда соглашение о развитии инфраструктуры обслуживания карьерной техники из Белоруссии подписали губернатор Андрей Чибис и руководство компании "Белаз".