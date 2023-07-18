ОАЭ и ДР Конго заключили соглашение на разработку четырех рудников на $1,9 млрд

Эти рудники будут расположены в провинциях Южное Киву и Маниема

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. ОАЭ и государственная горнодобывающая компания Демократической Республики Конго (ДРК) подписали соглашение на сумму $1,9 млрд на разработку четырех рудников на востоке страны. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на канцелярию президента ДРК Феликса Чисекеди.

Согласно тексту коммюнике, соглашение, заключенное с компанией Sakima, предусматривает создание четырех промышленных рудников в провинциях Южное Киву и Маниема. Какие полезные ископаемые будут добываться в рамках соглашения, не уточняется. Компания владеет концессиями на добычу олова, тантала, вольфрама и золота.

Как заявил президент, он надеется, что новое партнерство положит начало преобразованию восточных регионов страны, где орудуют вооруженные группировки.

По оценке ООН, ситуация на востоке ДРК за последние три месяца ухудшилась, несмотря на затишье в столкновениях между повстанческой группировкой "Движение 23 марта" (М-23) и вооруженными силами страны в провинциях Итури и Северное Киву.

Повстанцы из М-23 начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Власти республики обвиняют Руанду в поддержке боевиков.