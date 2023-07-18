Муниципалитеты ФРГ прогнозируют дефицит бюджета из-за инфляции и энергокризиса

По словам экспертов, энергокризис позднее ударит по муниципалитетам высокими доплатами за размещение беженцев и дополнительными расходами на содержание муниципальных зданий

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Германские города и муниципалитеты прогнозируют дефицит финансирования в размере €6,4 млрд на 2023 год, и до €9,6 млрд на ближайшие годы на фоне продолжающейся инфляции и энергокризиса. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении Ассоциации городов Германии (DST), Ассоциации округов ФРГ (DLT) и Германской ассоциации городов и муниципалитетов (DStGB).

"Хотя в прошлом году был достигнут небольшой профицит [бюджета], в 2023 году ожидается дефицит в размере €6,4 млрд. В ближайшие годы дефицит составит от €8,2 до €9,6 млрд", - говорится в сообщении. Причина бюджетного кризиса заключаются в росте расходов на фоне инфляции, отмечается в документе. Кроме того, по словам экспертов, текущий энергокризис позднее "ударит по муниципалитетам высокими доплатами за размещение [беженцев] и дополнительными расходами на содержание муниципальных зданий".

В результате муниципалитеты не смогут осуществлять необходимые инвестиции на реализацию мер по защите климата, а также на реформы в сфере энергетики и транспорта, указано в заявлении. По словам экспертов, краткосрочные программы помощи со стороны германских властей "не решают структурную проблему дефицита". Представители ассоциаций отметили, что сравнительно успешное преодоление муниципалитетами кризисов, вызванных пандемией коронавируса и ростом цен на фоне конфликта на Украине, способствовало формированию "ошибочного предположения, что финансовое положение муниципальных образований является стабильным".