18 июля, 14:52

Таможня Литвы установит на автомобильных КПП рентгеновский контроль за €3,2 млн

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Система мобильного рентгеновского контроля стоимостью более €3 млн будет установлена на автомобильных контрольно-пропускных пунктах (КПП) Литвы. Об этом сообщил во вторник таможенный департамент балтийской республики.

Часть государственных границ Литвы - с Калининградской областью РФ и Белоруссией - является одновременно внешней границей ЕС. И там, и там находятся по четыре автодорожных КПП.

"Победившая в тендере на выполнение заказа компания Atea смонтирует оборудование Eagle M60 американского производителя Rapiscan System" - говорится в сообщении.

Компания Atea предложила выполнить работы за €3,2 млн. Максимальная сумма по тендеру, назначенная таможенным департаментом, составляла €3,6 млн.

На границе с Латвией и Польшей пограничный и таможенный контроль не осуществляется. Проверка, однако, была временно восстановлена на прошлой неделе по всему периметру границы Литвы на время проведения саммита НАТО в Вильнюсе. 

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