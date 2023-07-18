Генсек ООН считает, что вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году составит до $15 трлн

Антониу Гутерриш подчеркнул, что был "поражен и шокирован" развитием генеративного искусственного интеллекта

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Вклад сферы искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может составить до $15 трлн к 2030 году. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике искусственного интеллекта.

Гутерриш подчеркнул, что был "поражен и шокирован" развитием генеративного ИИ. "Скорость и охват этой новой технологии во всех ее формах абсолютно беспрецедентны", - отметил генсек ООН, подчеркнув, что число пользователей популярного чат-бота ChatGPT "достигло 100 млн всего за два месяца". "В финансовом секторе рассчитывают, что вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году будет составлять от $10 трлн до $15 трлн", - подчеркнул Гутерриш.

"Практически все в мире правительства, крупные компании и организации работают над стратегией [развития] ИИ", - указал Гутерриш, отметив, что "даже сами разработчики не представляют, к чему могут привести их выдающиеся технологические достижения". При этом, как констатировал генсек ООН, "очевидно, что ИИ будет влиять на все сферы жизни".

Совет Безопасности ООН во вторник впервые в своей истории проводит заседание по проблематике искусственного интеллекта. Оно проходит в рамках председательства Великобритании в СБ всемирной организации в июле.