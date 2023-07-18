Росатом ожидает лицензию на строительство 4-го блока АЭС в Египте до конца года

По словам генерального директора Алексея Лихачева, на площадке четвертого энергоблока ведутся подготовительные работы

КАИР, 18 июля. /ТАСС/. Росатом ожидает получить разрешение на строительство четвертого энергоблока строящейся в Египте при участии госкорпорации АЭС "Эд-Дабаа" до конца этого года. Об этом заявил во вторник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на площадку сооружения АЭС в Эд-Дабаа.

"Сооружение первых трех блоков АЭС "Эд-Дабаа" идет в полном соответствии с графиком. На площадке четвертого энергоблока ведутся подготовительные работы. До конца этого года мы ожидаем получения лицензии на строительство четвертого блока от египетского надзорного органа - Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта. После этого мы сможем осуществить заливку первого бетона, что будет означать начало основного этапа строительства четвертого [блока]", - сообщил Лихачев.