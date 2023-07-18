В ЛНР впервые за девять лет начали проводить мониторинг состояния плодородия сельхозземель

Всего в 2023 году планируется исследовать до 46 тыс. га

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники филиала Агрохимической службы России, открывшегося в ЛНР, впервые за девять начали проводить мониторинг состояния плодородия сельскохозяйственных земель. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Сотрудники филиала Агрохимической службы России, начавшего работу в республике, проводят мониторинг состояния плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Краснодонском районе. Подобные работы не велись в республике девять лет. Предыдущие наработки были уничтожены", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Собеседник агентства рассказал, что специалисты берут пробы почвы с полей и исследуют их на количественное содержание фосфора, магния, азота, калия, других микро- и макроэлементов, а также проводят оценку толщины гумусного слоя. По результатам исследований земель сельхозпредприятия региона получат рекомендации по обеспечению сохранения и повышению плодородия почв. Всего в этом году планируется исследовать до 46 тыс. га.