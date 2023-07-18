Международный горнодобывающий форум в Каире собрал более 2 тыс. представителей отрасли

В выставочных павильонах представлена продукция более 50 компаний, занятых в отрасли и смежных с ней сферах, а также услуги исследовательских центров, фирм по производству современного оборудования для разведки и эксплуатации месторождений

КАИР, 18 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Международный форум горнодобывающей промышленности Egypt Mining Forum-2023, открывшийся во вторник в Каире, собрал более 2 тыс. представителей крупнейших компаний отрасли из Африки, Северной Америки, Европы и Австралии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Нынешнее мероприятие, которое включает международную выставку и несколько конференционных сессий, является важным событием для развития отрасли и сотрудничества занятых в ней компаний в региональном и глобальном масштабе", - отметил на открытии форума министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла. По его словам, египетское правительство приступило к реализации госпрограммы по оптимальному использованию ресурсов, целью которой является "увеличение вклада горнодобывающей промышленности в валовом внутреннем продукте страны с 1% в настоящее время до 5% в 2030 году".

Аль-Мулла добавил, что власти Египта "поощряют привлечение прямых инвестиций в добычу полезных ископаемых, одновременно изменяя местную систему лицензирования, обеспечения прав инвесторов и финансовых расчетов". Министр также сообщил, что в стране внедряется региональная программа геофизических исследований, которая позволит выявить и определить "районы с высокой экономической целесообразностью по добыче редких и радиоактивных пород". Он также указал на проект особой экономической зоны "Золотой треугольник", цель которой "не только добыча золота, но эксплуатация находящихся в регионе месторождений железа, меди, вольфрама, молибдена, серебра, фосфатов".

Российский опыт

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета директоров кувейтской компании Al-Jweisry Group Адель Мухаммед аль-Джвейсри, "форум в Каире показывает, что египетские власти серьезно работают над привлечением инвестиций в горонодобывающую отрасль". По словам кувейтского бизнесмена, Al-Jweisry Group "в достаточно короткий срок получила лицензию на разработку одного из месторождений в регионе Шалатин", расположенном на юго-востоке страны. "Контракт подписан, и в самое ближайшее время мы начнем работу на объекте", - добавил он.

Говоря о потенциальном сотрудничестве с партнерами из России, он отметил, что "кувейтские компании всячески приветствуют деловые связи с российскими фирмами". По убеждению Аль-Джвейсри, "фирмы из России обладают огромным опытом в горнодобывающей промышленности, который необходим и кувейтским, и фирмам других арабских стран, в том числе государств Персидского залива". Кроме того, добавил он, "российские компании используют самые современные методы разведки и добычи полезных ископаемых, на уровне передовых государств в этой области".

Открывшийся Каирский международный форум горнодобывающей промышленности проводится в Египте во второй раз. В выставочных павильонах представлена продукция более 50 компаний, занятых в отрасли и смежных с ней сферах, а также услуги исследовательских центров, фирм по производству современного оборудования для разведки и эксплуатации месторождений. В работе форума принимают участие и представители крупнейшего российского геологического холдинга.