В Удмуртии число льготных займов МСП от Фонда развития предпринимательства выросло на 13%

Всего бизнесу выдали 350 льготных займов на общую сумму 777 млн рублей

ТАСС, 18 июля. Число займов на льготных условиях, выданных удмуртским Фондом развития предпринимательства в первом полугодии 2023 года, выросло на 13%, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на и.о. постпреда главы Удмуртии при президенте России Константина Сунцова.

"В первом полугодии 2023 года фонд выдал 350 льготных займов на общую сумму 777 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных займов увеличилось на 13%", - приводятся в сообщении слова Сунцова.

Он отметил, что удмуртский Фонд развития предпринимательства сократил перечень документов и ввел упрощенную процедуру рассмотрения заявлений на предоставление займов для субъектов МСП. "Теперь для получения займа предпринимателям нужно предоставить информацию только о безналичной выручке бизнеса. И только в случае, если по итогам анализа положительное решение о выдаче займа не будет принято, фонд запросит дополнительный пакет документов. Льготные займы от Фонда развития предпринимательства - наиболее востребованный инструмент поддержки среди бизнеса", - сказал Сунцов.

Льготные займы по ставке от 1% годовых предпринимателям республики фонд предоставляет по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом Владимиром Путиным.