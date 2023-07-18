В Коми участникам СВО и членам их семей компенсируют затраты на топливо

Также с 22 июля вступает в силу постановление правительства республики о компенсации участникам СВО и членам их семей стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и расходов на проезд к месту лечения

СЫКТЫВКАР, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми частично компенсирует расходы участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей на твердое топливо. Дополнительная мера поддержки введена в июле, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"В июле мы ввели еще одну меру поддержки для участников СВО и членов их семей - это единовременная выплата на покупку твердого топлива. Выплата производится один раз в год, размер ее зависит от природно-климатической зоны, в которой проживает участник СВО. Оплата идет по месту его регистрации. В северной природно-климатической зоне республики это 4 332 рубля, в южной - 3 625 рублей", - сообщил глава региона в видеообращении, оно размещено на странице республики во "ВКонтакте".

Также с 22 июля вступает в силу постановление правительства республики о компенсации участникам СВО и членам их семей стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и расходов на проезд к месту лечения - до 55 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно, сообщил руководитель региона.

Участникам СВО в Коми введены единовременные региональные денежные выплаты в 150 тыс. рублей, выплаты при тяжелой травме - 500 тыс. рублей, по возвращении со спецоперации - 100 тыс. рублей. По согласованию с Минобороны РФ за счет регионального бюджета приобретено дополнительное обмундирование и снаряжение. Военнослужащих освободили от уплаты транспортного налога на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным питанием в школах, родители детей-дошкольников освобождены от платы за детский сад. С 1 января 2023 года увеличена субсидия льготникам, в том числе семьям участников СВО, на социальную газификацию - с 75 тыс. до 100 тыс. рублей. Помощь при лечении реабилитации. Действуют и другие меры поддержки.