В Липецкой области намерены реализовать два стартапа-победителя конкурса

Они стали лауреатами третьей очереди конкурса фонда содействия инновациям и получат грант в 1 млн рублей

ЛИПЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. В Липецкой области реализуют два стартапа, ставших лауреатами третьей очереди конкурса фонда содействия инновациям "Студенческий стартап". Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Грант в 1 млн рублей на развитие бизнес-идей получат аспирант Элмаддин Мамедов и четверокурсник Даниил Аметов, оба учатся в Липецком гостехуниверситете", - сказал Артамонов, заметив, что их проекты будут реализованы в регионе.

В частности, рассказал он, речь идет о проекте разработки фосфорилированного пектина для медицины, диетологии и сельского хозяйства. "Это создание специально обработанного пектина для профилактики и лечения сахарного диабета, снижения избыточной массы тела, а также повышения ростостимулирующей активности семян сельскохозяйственных культур", - пояснил Артамонов.

Второй проект - конструктор малых архитектурных форм. "Это своего рода "лего" для городской среды, где вместо деталей - лавочки, кашпо и урны", - заметил Артамонов. Губернатор отметил, что победители конкурса еще раз доказали, что молодежь региона - это люди с активной жизненной позицией. "Их волнует и занятость, и работа, и условия труда, и социальные объекты, и спортивная инфраструктура, важно, чтобы они инвестировали в себя, развивались и реализовывались", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областного правительства пояснили, что по условиям конкурса победители должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа в течение года. "Липецкий центр "Мой бизнес" будет оказывать им всестороннюю поддержку и учить будущих предпринимателей вести бухгалтерию и грамотно распределять финансы", - сказали в пресс-службе. Здесь также напомнили, что соглашение о взаимодействии между регионом и "Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" заключили 6 февраля. Представительство фонда в области ведет свою деятельность на базе центра "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".