Возобновление движения автобусов по Крымскому мосту пока не планируется

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что автомобильная полоса может выдержать лишь вес 3-5 тонн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Возобновление движения автобусов по Крымскому мосту на текущий момент не планируется в связи с тем, что автомобильная полоса может выдержать лишь вес 3-5 тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня [работает], <…> может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать", - сказал он.

Ранее в рамках выступления в Совете Федерации Хуснуллин сообщил, что запускать движение грузового транспорта по Крымскому мосту в настоящее время не планируется для обеспечения безопасности движения. Для проезда в сторону Крыма также работает альтернативный маршрут через территорию новых регионов.