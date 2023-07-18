18 июля, 15:04,
обновлено 18 июля, 15:54
Атака на Крымский мост

Возобновление движения автобусов по Крымскому мосту пока не планируется

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что автомобильная полоса может выдержать лишь вес 3-5 тонн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Возобновление движения автобусов по Крымскому мосту на текущий момент не планируется в связи с тем, что автомобильная полоса может выдержать лишь вес 3-5 тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня [работает], <…> может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать", - сказал он.

Ранее в рамках выступления в Совете Федерации Хуснуллин сообщил, что запускать движение грузового транспорта по Крымскому мосту в настоящее время не планируется для обеспечения безопасности движения. Для проезда в сторону Крыма также работает альтернативный маршрут через территорию новых регионов. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
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