Хуснуллин допустил исчерпание лимита господдержки льготной ипотеки

При этом вице-премьер отметил, что правительство не намерено приостанавливать программу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Лимит средств из бюджета на субсидирование ставки по льготной ипотеке на новостройки может закончиться в 2023 году, однако правительство РФ не намерено приостанавливать программу. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сегодня с министром финансов РФ утром это очень подробно обсудили. Мы видим, что в этом году нам скорее всего средств будет не хватать. Нам скорее всего придется добавить объем льготного финансирования", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам выступления в Совете Федерации.

Говоря о том, сколько денег дополнительно может потребоваться на субсидирование разницы в льготной и рыночной ставках, Хуснуллин отметил, что сумма будет зависеть от ключевой ставки, определяемой Банком России. "В зависимости от этого будет понимание, какой объем средств потребуется. Но мы останавливать на сегодняшний день программу не планируем", - добавил он.

По состоянию на конец июня 2023 года по "Льготной ипотеке" было выдано более 1 млн кредитов на 3,9 трлн рублей - почти 87% от предела в стоимостном выражении, по "Семейной ипотеке" - свыше 600 тыс. кредитов на 2,3 трлн рублей (74% от лимита), по "IТ-ипотеке" - более 15 тыс. кредитов на сумму около 132 млрд рублей (55% от предела). Такие данные ранее приводила госкомпания ДОМ.РФ, которая является оператором льготных ипотечных программ.