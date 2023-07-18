Венгрия намерена сохранить пути транзита по своей территории зерна с Украины

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт по-прежнему выступает за запрет на продажу украинской сельхозпродукции на венгерском рынке

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Венгрия сохранит открытыми транзитные пути для перевозки украинского зерна по своей территории, поскольку считает, что это имеет важное значение с точки зрения продовольственной безопасности во всем мире. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение России не продолжать после 17 июля участие в зерновой сделке.

"Мы сожалеем, что это соглашение сейчас не будет продлено, поскольку его важность очевидна", - сказал в интервью телеканалу М1 глава венгерского МИД, находящийся в Нью-Йорке на мероприятиях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, Венгрия и другие страны Центральной Европы были крайне заинтересованы в продолжении зерновой сделки, поскольку сами страдали от наплыва дешевого украинского зерна, не способного из-за нарушения транспортных маршрутов достичь традиционных мест своего назначения.

В связи с этим Сийярто заверил, что Венгрия "сохранит открытыми транзитные пути для перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции", хотя по-прежнему выступает за запрет на ее продажу на венгерском рынке. По его словам, в Венгрии эту продукцию будут выращивать венгерские фермеры по правилам Евросоюза, а украинское зерно "надо доставлять тем, кому оно предназначено, и туда, где оно действительно необходимо".

Министр также напомнил, что зерновая сделка имела особое значение для беднейших стран Азии и Африки, где нарушение поставок продовольствия может привести к политической дестабилизации, социальным волнениям и возникновению питательной среды для распространения терроризма.