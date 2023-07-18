"Ситиматик-Волгоград" намерен через суд вернуть статус регионального оператора по отходам

В компании считают, что претензии к ним во многом стали следствием действующей в Волгоградской области тарифной политики

ТАСС, 18 июля. Компания "Ситиматик-Волгоград" обратилась в суд, чтобы оспорить решение властей о лишении ее статуса регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.

"ООО "Ситиматик-Волгоград" заявляет о несогласии с решением комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области о лишении статуса регионального оператора. С целью отмены данного решения компания направила в судебные инстанции соответствующее заявление", - говорится в сообщении.

Как считают в компании, претензии, предъявляемые к компании как к региональному оператору, во многом стали следствием действующей в Волгоградской области тарифной политики. Систематическое снижение тарифа на услуги регионального оператора на протяжении последних трех лет неизбежно привело к задолженности "Ситиматик-Волгоград".

"Экономическую природу причин возникновения задолженности перед операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами подтверждает, в том числе, и заключение ФАС России, в соответствии с которым комитет тарифного регулирования Волгоградской области признан нарушившим положения нормативных правовых актов в области регулирования при установлении предельного единого тарифа. 14 июля ФАС России вынес окончательное решение, обязывающее органы исполнительной власти Волгоградской области пересмотреть тариф региональному оператору в сторону увеличения, начиная с 2021 года. Экономический эффект от решения ФАС России позволит "Ситиматик-Волгоград" полностью рассчитаться по задолженности перед операторами группы компаний "Чистый город", - отметили в компании.

Ранее власти Волгоградской области заявили, что с 14 июля "Ситиматик" лишается статуса регионального оператора, однако продолжит выполнять свои обязанности до выбора нового регоператора.