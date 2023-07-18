Доллар Зимбабве сильнее всех укрепился по отношению к доллару США в июне

По данным Bloomberg, "худшая валюта в мире стала лучшей"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Зимбабвийский доллар в июне 2023 года сильнее других валют укрепился по отношению к доллару США и вырос на 40%. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

"Худшая валюта в мире стала лучшей", - пишет агентство. По его данным, доллар Зимбабве за месяц укрепился по отношению к американской валюте на 41,8% после падения на 90% ранее в этом году. На этой неделе зимбабвийская валюта торговалась по курсу 4876 зимбабвийских долларов за доллар США, в то время как в мае курс достигал 10 тыс. за доллар США.

Укрепление валюты, как сообщает Bloomberg, наносит ущерб местным предприятиям, которые продают товары с учетом "заоблачного курса" и делают ставку на дальнейшее ослабление местной валюты. Как сообщил министр финансов и экономического развития страны Джордж Гуваматанга, предприятия обратились к властям с просьбой об отсрочке, чтобы успеть продать товары по старому курсу, однако правительство не намерено менять курс.

Второе место в рейтинге наиболее укрепившихся к доллару валют занял сьерра-леонский леоне, укрепившийся на 13,3%. Далее в списке расположились албанский лек (9,5%), норвежская крона (4,8%), исландская крона (4,4%), шведская крона, швейцарский франк и эскудо Кабо-Верде (по 3,6%).

В июне зимбабвийские СМИ сообщили о вступлении экономики в фазу гиперинфляции, когда инфляция в стране ускорилась до 175%. В начале июня власти Зимбабве смягчили контроль над обменным курсом национальной валюты по отношению к доллару США. В результате на потребительском рынке произошел резкий подъем цен.