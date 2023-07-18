Ценные бумаги HeadHunter исключены из списка допущенных к торгам на бирже Nasdaq

АДР компании не торгуются на американской бирже с весны 2022 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Американские депозитарные расписки группы HeadHunter, владеющей одноименным российским сервисом по поиску работы, c 10 июля не допускаются к торгам на фондовой бирже Nasdaq. Об этом сообщила группа.

"Настоящим Headhunter Group PLC информирует о том, что 10 июля 2023 года американские депозитарные расписки были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже Nasdaq", - следует из материалов компании.

АДР Headhunter не торгуются на американской бирже с весны 2022 года. В середине 2023 года группа безуспешно обжаловала решение руководства биржи о делистинге ценных бумаг, подавать апелляцию вновь Headhunter не собирался.

В марте руководство Nasdaq сообщило, что также уведомило Ozon, Yandex и Qiwi о готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний, все они обжаловали это решение. Нью-Йоркская фондовая биржа, в свою очередь, сообщила, что приняла аналогичное решение в отношении ценных бумаг онлайн-сервиса для поиска недвижимости Cian.