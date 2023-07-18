Крупнейший российский геологический холдинг представил свои возможности на форуме в Египте

По словам одного из руководителей холдинга, на первом этапе "это - представление компетенций, наших возможностей, обмен мнениями с последующим сотрудничеством и участием в выполнении определенных геолого-разведочных работ"

КАИР, 18 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Крупнейший российский геологический холдинг представил египетской стороне свои возможности и компетенции в профильной области. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил один из руководителей холдинга, представители которого участвуют в работе открывшегося в Каире Международного форума горнодобывающей промышленности Egypt Mining Forum-2023.

"Цель нашего участия в каирском форуме, в первую очередь, развитие партнерского сотрудничества как с египетскими компаниями, в том числе добывающими, так и с государственными агентствами и ведомствами, которые планируют активизацию и расширение именно горнодобывающего сектора", - отметил он. По словам одного из руководителей холдинга, на первом этапе "это - представление компетенций, наших возможностей, обмен мнениями с последующим сотрудничеством и участием в выполнении определенных геолого-разведочных работ".

Российский представитель указал, что "конкретные предложения пока только обсуждаются". Холдинг, пояснил он, не является добывающей компанией, а "оказывает сервисные геологоразведочные услуги по поиску, оценке и разведке твердых полезных ископаемых". "Мы приехали по приглашению государственной нефтегазовой компании "Танмия" как раз с тем, чтобы обсудить технические возможности, условия, тот интерес, который есть у египетской стороны, и конкретизировать его уже в определенное техническое задание, определить его параметры".

"Компанию "Танмия" интересует прежде всего поиск и разведка месторождений золота, и она намерена объявить о тендерах на разведку этого металла. И мы готовы в нем участвовать как технический партнер", - сказал один из руководителей холдинга. Он пояснил, что районы будут известны только после того, как египетская сторона опубликует все требования, координаты месторождений, выставляемых на тендер. "Пока мы сделали представления наших компетенций и возможностей, следующий шаг - получение информации". Причем, по его словам, российский холдинг "отдельно не участвует, а идет вместе с "Танмия".

Как отметил российский представитель, "если, помимо "Танмия", интерес появится у других египетских компаний или партнеров, то мы готовы к сотрудничеству и с ними".

Открывшийся Каирский международный форум горнодобывающей промышленности проводится в Египте во второй раз. В выставочных павильонах представлена продукция более 50 компаний, занятых в отрасли и смежных с ней сферах, а также услуги исследовательских центров, фирм по производству современного оборудования для разведки и эксплуатации месторождений. В работе форума принимают участие более двух тысяч профессионалов горнодобывающей отрасли из стран Африки, Северной Америки, Европы и Австралии.