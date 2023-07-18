В Коми направили еще 23,6 млн рублей на бесплатные путевки в санаторий в Крыму

На эти деньги выделили 400 путевок

СЫКТЫВКАР, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми дополнительно выделило 23,6 млн рублей на бесплатные путевки "Мать и дитя" на оздоровление семей с детьми в принадлежащем региону санатории "Северное сияние" в городе Саки в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"По поручению главы Коми Владимира Уйбы из республиканского бюджета дополнительно направлено 23,6 млн рублей на оздоровление детей и родителей в санатории "Северное сияние" на черноморском побережье. Финансовая поддержка региона помогла выделить дополнительно 400 бесплатных путевок "Мать и дитя", "Мать и двое детей" для тех, кому по медицинским показаниям рекомендовано оздоровление на крымском курорте", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства республики Ларисы Карачевой.

По ее словам, в 2023 году санаторно-курортное лечение по бесплатным путевкам в "Северном сиянии" планируется предоставить почти 1,5 тыс. отдыхающим, в том числе оздоровить более 850 детей. С февраля по июнь в крымской здравнице уже отдохнули и поправили здоровье 440 пациентов из Коми, в том числе 258 детей. Глава республики распорядился немедленно распределить дополнительные путевки, их направили в государственные медицинские организации.

В собственности Республики Коми имеются четыре здравницы за пределами региона - это "Лесная новь" и "Колос" в Кировской области, детский санаторий "Черноморская зорька" в Анапе и лечебница "Северное сияние" в Саках. Крымскую здравницк с 2022 года перевели на круглогодичный режим работы, вложили средства на ее обновление, создание комфортных условий для отдыха и лечения гостей.