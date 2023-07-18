АКРА повысило ESG-рейтинг группы "Россети"

Компанию отличает высокий уровень управления экологическими, социальными и управленческими рисками

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило ESG-рейтинг компании "Россети" до уровня ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Решение обусловлено масштабной интеграцией принципов устойчивого развития в бизнес-модель группы "Россети". Компанию отличает наличие основополагающих документов, которые определяют повестку устойчивого развития ("Политика устойчивого развития", "Политика в области изменения климата"), высокий уровень управления экологическими, социальными и управленческими рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим мировым практикам, что дает инвесторам наиболее полную картину о деятельности организации, говорится в сообщении со ссылкой на АКРА. При этом результат компании в соответствии с рейтинговой шкалой агентства является одним из лучших в отрасли.

"Группа "Россети" много лет следует принципам устойчивого развития, быстро адаптируется к новым требованиям в данной области, что в полной мере отвечает интересам наших стейкхолдеров. Повышение рейтинга АКРА - это результат непрерывной работы менеджмента по внедрению лучших практик ESG во все сферы деятельности компании", - прокомментировал генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

"Россети" стали первой российской компаний, получившей нефинансовый рейтинг АКРА. В 2021 году компания получила оценку ESG-3, которую подтвердила в 2022 году.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.