Пакистан, Афганистан и Узбекистан намерены построить Трансафганскую железную дорогу

По оценкам Узбекистана, такая железная дорога сократит время доставки грузов в Пакистан примерно на пять дней и позволит снизить транспортные расходы не менее чем на 40%

ИСЛАМАБАД, 18 июля. /ТАСС/. Пакистан, Узбекистан и Афганистан во вторник подписали совместный протокол о строительстве Трансафганской железнодорожной магистрали. Она соединит узбекскую железнодорожную сеть с пакистанскими железными дорогами через афганскую территорию.

Как сообщило посольство Афганистана в Исламабаде, протокол подписан в пакистанской столице по итогам встречи рабочей группы трех стран. Маршрут железнодорожной артерии пройдет через Термез в Узбекистане, Мазари-Шариф и Логар в Афганистане и достигнет территории Пакистана у пограничного пункта Харлачи в районе Куррам.

Министерство путей сообщения Пакистана заявило, что соединение железнодорожных путей трех государств и грузопассажирские перевозки по ним не только облегчат региональную, транзитную и двустороннюю торговлю между странами-участницами, но также обеспечат их экономическое развитие и укрепят связи жителей региона.

Пакистан, Афганистан и Узбекистан также согласовали дорожную карту для проведения технических исследований и источники финансирования для скорейшей реализации проекта.

По оценкам Узбекистана, железная дорога через Афганистан протяженностью 760 км сократит время доставки грузов в Пакистан примерно на пять дней и позволит снизить транспортные расходы не менее чем на 40%. Предполагается, что проект стоимостью до $6 млрд будет завершен к концу 2027 года, к 2030 году поезда смогут перевозить по Трансафганской магистрали до 15 млн тонн грузов в год.

Новый железнодорожный маршрут свяжет страны Евросоюза, Россию, Узбекистан и Афганистан с пакистанскими портами на Аравийском море для экспорта товаров в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.