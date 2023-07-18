Глава Минэнерго России и министр нефти Венесуэлы обсудили сотрудничество в нефтегазе

Стороны также обсудили взаимоотношения по линии Форума стран - экспортеров газа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр нефти Венесуэлы Педро Тельечеа обсудили энергетическое взаимодействие двух стран и перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Отдельно министры рассмотрели вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере, а также перспективные проекты на территории Венесуэлы", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Также стороны обсудили взаимоотношения по линии Форума стран - экспортеров газа.

"Стратегическое партнерство России и Венесуэлы динамично развивается. Несмотря на внешние ограничения со стороны Запада, наши страны продолжают успешно реализовывать совместные проекты в сфере ТЭК. Мы намерены и дальше расширять энергодиалог", - приводятся в сообщении слова Шульгинова.