Саудовская Аравия и Турция договорились развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере

Стороны будут совместно работать над использованием и применением современных технологий, особенно аккумуляторных батарей, содействовать цифровой трансформации, инновациям, применению искусственного интеллекта и обеспечению кибербезопасности в энергетике

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Турция в ходе визита президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана в королевство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетике, который, в частности, подразумевает расширение взаимодействия в нефтегазовой сфере. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати.

Меморандум подписали министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. В соответствии с документом стороны будут развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области производства и торговли нефтехимией и продуктами нефтепереработки. Кроме того, они будут совместно работать над использованием и применением современных технологий, особенно аккумуляторных батарей, содействовать цифровой трансформации, инновациям, применению искусственного интеллекта и обеспечению кибербезопасности в энергетике. Эр-Рияд и Анкара также будут поощрять инвестиции в развитие цепочек поставок энергоносителей.

Помимо этого, меморандум предусматривает сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Саудовская Аравия и Турция рассмотрят возможности для инвестиций и обмена опытом разработки проектов с использованием ВИЭ. Стороны также расширят взаимодействие в области электроэнергетики, включая объединение электрических сетей, экспорт и распределение электроэнергии. Кроме того, документ затрагивает сотрудничество по производству и использованию водорода.

Эрдоган прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики из нефтедобывающих аравийских монархий. Как сообщил ранее турецкий телеканал TRT, по итогам поездки Эрдоган рассчитывает подписать инвестиционные соглашения с правительствами и крупными компаниями стран региона на сумму более $50 млрд. Президент Турции также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты.