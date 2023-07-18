Россельхознадзор обсудил с зарубежными производителями сокращение ввоза ветпрепаратов

По данным ведомства, отсутствие сертификатов надлежащей производственной практики не влияет на возможность реализации продукции, ввезенной на территорию страны до 1 сентября

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор обсудил с Ассоциацией ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), представляющей на российской территории интересы четырех зарубежных компаний - Boehringer Ingelheim, Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health, причины сокращения ввоза ветпрепаратов. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи с отечественными производителями лекарственных ветпрепаратов и членами ассоциации АВФАРМ.

"На совещании обсуждены причины снижения объемов ввоза продукции предприятий Boehringer Ingelheim, Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health, а также изменения российского законодательства в части ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот с 1 сентября 2023 года", - отмечается в сообщении.

По информации Россельхознадзора, отсутствие сертификатов надлежащей производственной практики (GMP) не влияет на возможность реализации продукции, ввезенной на территорию России до 1 сентября 2023 года, в связи с чем заявления АВФАРМ о снижении объемов ввоза из-за рубежа продукции, в особенности предназначенной для домашних животных, ввиду предстоящих изменений российского законодательства, являются не более чем спекулятивными.

"АВФАРМ проводит информационную кампанию в целях изменения российского законодательства в интересах указанных иностранных компаний. Россельхознадзор не считает целесообразным вмешательство иностранных компаний в российское законодательство", - подчеркивается в сообщении Россельхознадзора. Ведомство также отметило, что снижение объемов ввоза продукции компаниями из АВФАРМ компенсируется увеличением объемов ввоза продукции другими зарубежными компаниями.

Ранее RTVI со ссылкой на исполнительного директора АВФАРМ Семена Жаворонкова сообщил, что с 1 сентября из 1 тыс. зарубежных ветпрепаратов, которые сейчас обращаются на российском рынке, останется порядка 60 наименований из-за сертификации GMP, без которой зарубежные производители не смогут поставлять ветпрепараты в Россию. Позже пресс-служба Минсельхоза сообщила, что ситуация с обеспечением лекарственными ветпрепаратами в России стабильная, при этом риск дефицита ветпрепаратов для домашних животных отсутствует.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу новые требования закона "Об обращении лекарственных средств" по вводу в оборот препаратов для ветеринарного применения. Согласно изменениям, ввод в гражданский оборот ввозимого лекарственного препарата должен осуществляться при наличии заключения о соответствии производителя требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP).