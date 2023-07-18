18 июля, 16:28

В Оренбургской области планируют построить предприятие по переработке бытовых отходов

Реализовать проект намерены до 2025 года

ТАСС, 18 июля. Новое предприятие по переработке отходов годовой мощностью 300 тыс. тонн построят до конца 2024 года в Оренбургской области. Об этом сообщил во вторник глава Российского экологического оператора Денис Буцаев в своем Telegram-канале.

"С главой региона Денисом Паслером обсудили развитие местной инфраструктуры и заключили важное соглашение - в области будет построен комплексный объект. Ежегодно на мощностях нового предприятия смогут обрабатывать 300 тыс. тонн коммунальных отходов. Комплекс переработки отходов расположится в центральной зоне Оренбургской области и будет построен до конца 2024 года", - написал Буцаев.

По его словам, запуск объекта позволит региону практически полностью достичь показателей нацпроекта на 2030 год по обработке 100% отходов и сокращению захоронения отходов на 50%.

"Реализация будет основана на инвестиционном соглашении. РЭО готов профинансировать до 90% от стоимости за счет средств от выпуска своих облигаций - это порядка 3,89 млрд рублей", - уточнил глава РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%. 

Теги:
РоссияОренбургская областьБуцаев, Денис ПетровичПаслер, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация